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روسيا تطلق أحدث وأكثر أقمارها للاتصالات قدرة إلى الفضاء

أخبار روسيا

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أطلقت روسيا قمر اتصالات "يامال-601" إلى مداره في الفضاء، بواسطة الصاروخ الناقل "بروتون إم"، الذي انطلق من مطار بايكونور الفضائي الروسي في كازاخستان، مساء الخميس.

ويعد مشروع "يامال-601" جزءا من البرنامج الوطني لتطوير شبكات الإذاعة والتلفزيون في روسيا.

وهذا القمر الذي تم تطويره بناء على طلب من إحدى الشركات الروسية المشغلة لأقمار الاتصالات، مع استخدام مكونات فرنسية، هو الأقوى بين الأجهزة الروسية المماثلة.

ويتعين على "يامال-601"، الذي سيحل محل قمر "يامال-202" أن يضمن  الاتصال المستقر لسكان جزء كبير من أراضي روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

المصدر: تاس

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