روفر قمري صيني يستأنف عمله على سطح القمر

استأنف روفر "يويتو – 2" القمري الصيني عمله على جانب القمر المظلم بعد أن قام من السبات ذاتيا للبدء بتحقيق مرحلة جديدة في دراسة القمر.

أعلن ذلك التلفزيون الصيني، مشيرا إلى أن الروفر هو جزء لا يتجزأ من مسبار "تشانغ إه-4" الذي هبط برفق يوم 3 يناير على الجانب المظلم للقمر.

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يذكر أن المسبار "تشانغ إه-4" كان قد أطلق، في 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني.

وتنحصر المهمة الرئيسية لمشروع "تشانغ إه-4" المتكون من منصة الهبوط والروفر في دراسة الجانب المظلم للقمر.

وقام الروفر بعد هبوطه على سطح القمر بالتقاط أول صورة فوتوغرافية في العالم للجانب المظلم للقمر من مسافة قريبة.

المصدر: تاس