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الصين تكشف للعالم نتائج عمل روفرها القمري مجانا

الفضاء

الصين تكشف للعالم نتائج عمل روفرها القمري مجانا
youtube/SpaceRip
صورة ارشيفية
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صرح كبير مصممي البرنامج القمري الصيني، أو واي جانغ، بأن النتائج العلمية لعمل روفر "تشانغ إه-4" الصيني الذي هبط على الجانب المظلم للقمر سيكشف عنها مجانا للمجتمع العلمي العالمي.

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المسبار "تشانغ آه-4" على السطح غير المرئي للقمر
أول فيديو يظهر تجول المسبار الصيني على القمر

وقال المصمم الصيني إن البعثة القمرية الصينية تتحقق بنجاح. ويمكن أن يطلع على نتائجها مجانا كل من يرغب في ذلك.

وأشار أو واي جانغ إلى أن الروفر لا يزال في حالة تقنية جيدة ويتميز عمله بالاستقرار. وقد انتهى الروفر من دراسة تضاريس موقع الهبوط. ويسير في الوقت الحاضر في اتجاه  الشمال الغربي، ليستمر في أداء مهامه العلمية الموكلة إليه. وأضاف أن الروفر جمع كمية كافية من المعلومات العلمية التي ستعرض قريبا على العالم كله.

يذكر أن المسبار "تشانغ إه-4" كان قد أطلق، في 8 ديسمبر الماضي، من قاعدة سيشان الفضائية الصينية بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" الصيني.

المصدر: تاس

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