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روسيا تطلق 56 قمرا صناعيا جديدا

الفضاء

روسيا تطلق 56 قمرا صناعيا جديدا
Sputnik Evgeny Beyatov
صورة من الأرشيف
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أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لإطلاق 56 قمرا صناعيا إلى الفضاء ما بين عامي 2019 و2021.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تخطط عام 2019 لإطلاق العديد من الأقمار إلى الفضاء، من بينها 4 أقمار اتصالات ورصد تابعة لمجموعة أقمار منظومة "غلوناس" الملاحية، بالإضافة إلى أقمار "gonets" و"Metior " المخصصة للاتصالات، وأقمار "سبيكتر" و" Arktika-M" المخصصة للأرصاد الجوية، ومراقبة القطب الشمالي.

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كما تخطط لإطلاق 4 مركبات فضائية من نوع "سويوز" باتجاه محطة الفضاء الدولية، و3 مركبات أخرى من نوع "Progress".

والعام المقبل من المفترض أن تطلق مجموعة أخرى من المركبات والأقمار،  منها 17 قمرا مخصصة للأهداف العلمية، بالإضافة إلى مركبتين فضائيتين من نوع "سويوز"، و5 مركبات من نوع "Progress".

أما عام 2021 فسيشهد إطلاق روسيا لأقمار "Obzor-R" و "Kondor-FKA" و " Elektro-L" المخصصة للاتصالات والاستشعار عن بعد، بالإضافة  لإطلاقها 20 مركبة فضائية من نوع "سويوز" و"Resurs-P" و "Gonza-M" و "بروغريس".

المصدر: نوفوستي

 

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