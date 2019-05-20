مصدر يكشف إمكانيات المحطة الفضائية الروسية "لونا-25"

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، أن المحطة الفضائية الروسية "لونا-25" يمكنها إرسال قمر صناعي أجنبي صغير إلى "جار" الأرض.

وقال المصدر في حديث لوكالة نوفوستي، "تسمح إمكانيات المحطة "لونا-25" بإرسال قمر صناعي صغير إلى القمر". وأضاف، يمكن أن يكون ذلك مركبة فضائية صغيرة أو عربة قمرية أو قمرا صناعيا صغيرا kubsat. ويبلغ وزن المحطة 1750 كلغم ويمكن لصاروخ النقل Soyuz 2.1b مع وحدة التعجيل "فريغات" نقل حمولة إلى القمر وزنها 2200 كلغم.

ما يعني أن بإمكان المحطة "لونا-25" نقل قمر صناعي أجنبي إلى القمر وزنه نحو نصف طن.

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ويذكر أن دميتري روغوزين رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أعلن أن المحطة "لونا-25" ستطلق عام 2021 إلى القمر وتهبط في قطبه الجنوبي للبحث عن جليد الماء.

المصدر: نوفوستي