"لونا-25" الروسي يجس "أعماق" قطب القمر

من المفترض أن يقوم كاشف النيترونات وأشعة غاما "أدرون"، المركب في الروفر التابع لمسبار "لونا-25" الروسي، بجس تربة القمر إلى عمق 60 سنتيمترا لدراسة مكوناتها.

وقال رئيس قسم علم الكواكب في المعهد الروسي للدراسات الفضائية، إيغور ميتروفانوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن النيترونات تجس التربة إلى عمق كاف للحصول على طيف للإشعاعات الثانوية، ما سيسمح لنا بمعرفة مكونات التربة على هذا العمق".

وأضاف ميتروفانوف أن جهاز "أدرون" سيقيّم العناصر الكيميائية التي تتضمنها التربة القمرية.

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وبحسب قوله، فإن جهاز "أدرون" جاهز ويتم اختباره الآن. ويتوقع أن يركب الجهاز في مسبار "لونا-27" أيضا.

يذكر أن الغاية من مشروع "لونا-25" القمري الروسي، هي إطلاق مسبار أوتوماتيكي لإجراء دراسات علمية في منطقة القطب الجنوبي للقمر. ويتوقع أن يهبط الروفر التابع للمسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي" البركانية.

وكان رئيس شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، قد أعلن في وقت سابق أن أكاديمية العلوم الروسية ترى أن عام 2021 هو الموعد الأمثل لتحقيق المشروع.

المصدر: تاس