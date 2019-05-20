الهند تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية

أعلن كايلاسافاديفا سيفان رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، أن المنظمة تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية خلال السنوات العشر المقبلة لدراسة المنظومة الشمسية والفضاء خارج حدودها.

وقال سيفان في حديثه إلى تلاميذ المدارس في شرييهاريكوت ، "لقد حددت مهمة بعثتي Aditya L1 и Xposat، أما بقية البعثات فهي حاليا في مرحلة التخطيط".

ووفقا لمعلومات صحيفة Times of India تعتزم منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) في عام 2020 إطلاق المحطة الأوتوماتيكية Xposat إلى الفضاء لدراسة الإشعاعات الفضائية. وفي عام 2021 تخطط لإطلاق Aditya L1 لدراسة الشمس.

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وفيما بعد تخطط الهند لإطلاق بعثة إلى الكواكب المجاورة للأرض – في عام 2022 البعثة الثانية إلى المريخ Mars Orbiter Mission-2 وفي عام 2023 بعثة أخرى إلى كوكب الزهرة. وفي عام 2024 تطلق "Chandrayan-3" إلى القمر، وحاليا تحضر لإطلاق 2Chandrayan- وعلى متنها عربة قمرية صغيرة، في يوليو 2019.

وفي عام 2028 تختتم الهند هذه البرامج بإطلاق Exowords لدراسة الفضاء خارج المنظومة الشمسية.

المصدر: نوفوستي