صاروخ "أنغارا" الروسي بصدد إطلاق قمر صناعي كوري جنوبي

أفادت مجلة "روسكي كوسموس" (الفضاء الروسي) بأن إطلاق صاروخ "أنغارا – 1.2" الروسي الحامل للقمر الصناعي الكوري الجنوبي تم تأجيله إلى موعد آخر لعدم جاهزية القمر الصناعي.

وأعادت المجلة إلى الأذهان أن إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي " KOMPSAT-6 " لاستشعار الأرض عن بعد كان مخططا له مطلع العام المقبل من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية.

وقالت إن القمر الصناعي سيطلق بتأخير بسيط في منتصف عام 2020.

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وجاء في مقال نشرته المجلة أن اتفاقية إطلاق القمر الصناعي الكوري وقعت عام 2016 بين المعهد الكوري للدراسات الفضائية (KARI ) وشركة " International Launch Services ".

جدير بالذكر أن " KOMPSAT-6 " هو قمر صناعي سادس كوري التصنيع تم تصميمه بغية رصد سطح الأرض وكشف الحوادث الطبيعية وآثارها الكارثية لتتم إزالتها فيما بعد.

أما القمر الصناعي الكوري الخامس من هذا الطراز " KOMPSAT-5 " فتم إطلاقه عام 2013 بواسطة صاروخ "الدنيبر" الروسي الأوكراني الصنع.

المصدر: تاس