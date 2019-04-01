البنتاغون يتابع سقوط شظايا القمر الصناعي الهندي المدمر

أعلنت وكالة "RTI" الأمريكية نقلا عن ناطق باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة لا تزال تتابع شظايا القمر الصناعي الهندي بعد تدميره في الفضاء.

وأوضح الناطق أن القيادة الموحدة للعمليات الفضائية الأمريكية، ستستمر في رصد تلك الشظايا قبل أن تدخل الغلاف الجوي للأرض وتحترق.

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وأضاف الناطق باسم البنتاغون أن الشظايا لا تهدد في الوقت الحاضر المحطة الفضائية الدولية، لأن مدارها أعلى من مدار القمر الصناعي الهندي قبل تدميره بصاروخ هندي مضاد.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أفاد الأربعاء الماضي، بأن الجيش الهندي اختبر بنجاح سلاحا مضادا للأقمار الصناعية، أسقط قمرا صناعيا في المدار المنخفض بصاروخ مضاد، مشيرا إلى أن الهند دخلت بذلك عداد الدول الفضائية الكبرى بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

المصدر: تاس