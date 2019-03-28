نيودلهي تعرض مشاهد لـ"قاتل الأقمار الصناعية"!

عرضت الهند مشاهد لإطلاقها الصاروخي الفضائي، والذي دمرت بموجبه قمرا صناعيا، كان يحلق في مدار أرضي منخفض.

ونشرت وكالة أنباء آسيا الدولية مقطع فيديو على حسابها في تويتر، أظهر تدمير قمر صناعي على ارتفاع حوالي 200 كيلو متر، حيث وصل الصاروخ إلى هدفه خلال التجربة في 3 دقاق تقريبا.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد أعلن أمس في خطاب للأمة أن بلاده أصبحت رابع دولة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، تمتلك سلاحا مضادا للأقمار الصناعية.

المصدر: lenta.ru