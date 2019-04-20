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250 حادثة تحطم في الفضاء

الفضاء

250 حادثة تحطم في الفضاء
Globallookpress
النفايات الفضائية
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أعلن يوري كوليوكا، ممثل المعهد العلمي المركزي لبحوث الآليات التابع لمؤسسة "روس كوسموس"، أن عدد حوادث تحطم الأقمار الصناعية المسجلة رسميا في الفضاء منذ عام 1961 بلغ 250.

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ويشمل هذا العدد الأقمار الصناعية العاملة وغير العاملة وكذلك مراحل صواريخ النقل ووحدات التعجيل.

وقال في المؤتمر المكرس للنفايات الفضائية المنعقد في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "تم رصد أول تحطم في عام 1961، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن، تم رصد 250 حالة".

وأضاف موضحا، تحطم الأقمار الصناعية في الفضاء يحدث إما نتيجة انفجارها، أو نتيجة اصطدامها بجسم فضائي آخر.

المصدر: نوفوستي

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