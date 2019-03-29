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روسيا تبتكر قمرا "يلتهم" الأقمار الصناعية التالفة

الفضاء

روسيا تبتكر قمرا
Globallookpress
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ابتكرت شركة "نظم الفضاء الروسية" قمرا صناعيا لتنظيف الفضاء من النفايات الفضائية والأقمار الصناعية التي انتهت مدة خدمتها.

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وقال مصدر في الشركة في تصريح لوكالة "تاس"، إن هذا القمر قادر على تدمير النفايات الفضائية وطحن الأجسام، ومن ثم خلط الناتج مع الأوكسجين والهيدروجين وتحويله إلى وقود يستخدمه.

ويتكون هذا المجمع من "فخ" فيه شبكة على شكل قبة ومخروط ومنظومة معالجة (تقطيع) ومطحنة خاصة.

وتنتظر الشركة حاليا حصولها على براءة اختراع رسمية قبل البدء بإنتاج ابتكارها واستخدامه.

ويقدر عدد الأقمار الصناعية التالفة في الفضاء حاليا بأكثر من خمسة آلاف قمر انتهت مدة خدمتها، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جسم، تصنف كنفايات فضائية.

المصدر: لينتا. رو

 

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