كويكب يتخطى القمر ويزور الأرض غدا

من المنتظر أن يمر، يوم الخميس 18 أبريل جاري، كويكب بحجم حافلتين من حافلات لندن الشهيرة، على مسافة تبعد نحو نصف تلك التي تفصل بيننا وبين القمر.

ورصد الكويكب المعروف باسم "2019 GC6"، في 9 أبريل، بواسطة ماسح السماء كاتالينا "Catalina Sky Survey"، بالقرب من توكسون، أريزونا.

إقرأ المزيد

ويشير العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، إلى أن الكويكب يتجه نحو الأرض بسرعة تفوق 20116 كلم في الساعة، وسوف يمر بالأرض من مسافة أقرب من القمر، الساعة 7:41 صباحا بتوقيت غرينتش.

وعندما يحدث هذا، سيكون الكويكب في أقرب موقع له من الأرض حيث سيطير على مسافة تبلغ 0.57 مسافة قمرية.

والمسافة القمرية هي المسافة من الأرض إلى القمر وتبلغ نحو 384402 كلم، وبالتالي فإن الكويكب سيمر بالأرض عن مسافة 219108.9 كلم.

وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو بعيدا، إلا أنه قريب جدا من الناحية الفلكية، وهو الأقرب من أي كويكب سيأتي إلى الأرض هذا العام.

وبعد اكتشافه بفترة وجيزة، تم وضع "2019 GC6" على قائمة الكويكبات التابعة لناسا التي قد تصطدم بالأرض خلال المئة عام المقبلة، إلا أنه تمت إزالته من القائمة فيما بعد، عقب حساب المسار المداري للكويكب بدقة أكبر.

وعقب مرور الكويكب بأمان قرب الأرض، يوم الخميس، ستكون أقرب نقطة له من الأرض، مجددا، في 11 سبتمبر 2034، وسيزور كوكبنا مرة أخرى في 2041 و2048.

المصدر: ميرور