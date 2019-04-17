الولايات المتحدة تغير مدار قمر في السماء!

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أن مسبار "DART" سيطلق إلى الفضاء في شهر يونيو 2021، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من قاعدة فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا.

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وتخطط وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" خلال هذه البعثة الفضائية لاختبار إمكانية استخدام الضربة الحركية لتغيير مسار الكويكب (65803) "ديديم".

من أجل، ذلك سيصطدم "DART" أو (Double Asteroid Redirection Test) بقمر تابع يدور حول ديديم، على بعد 11 مليون كيلومتر عن الأرض. وتبلغ ميزانية "DART" نحو 69 مليون دولار بما فيها تكلفة الإطلاق.

ويتميز مدار كويكب "ديديم" حول الأرض باستطالته (152 مليون كيلومتر على 340 مليون)، ويصل قطره إلى 0.8 كيلومتر. وعلى مسافة 1.1 كيلومتر، يحلق قمره الذي يقدر قطره بـ 150 مترا وطول دورته حول "ديديم" تستمر 11.9 ساعة.

المصدر:لينتا. رو