رائد الفضاء الإماراتي سيصور فيلما عن المحطة ويجري تجارب علمية

من المقرر أن يقوم أول رائد فضاء إماراتي خلال وجوده على متن المحطة الفضائية الدولية بتصوير فيلم عن المحطة، وأن يجري 15 تجربة علمية يقترحها طلاب المدارس في دولة الإمارات.

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وقال سالم المري مدير برنامج تدريب رواد الفضاء لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الرائد الإماراتي، هزاع المنصوري، سيجري في محطة الفضاء الدولية 15 تجربة سيختارها تلامذة إماراتيون، ويصور فيلما عن مكونات المحطة الفضائية الدولية باللغة العربية. وقال: "باعتباره أول رائد فضاء من بلد عربي يزور المحطة الفضائية الدولية، فسوف يقوم بتصوير فيلم مفصل عن مكوناتها ونظمها والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها، والتعليق عليها باللغة العربية، إضافة إلى كيفية إجراء التجارب العلمية في ظروف انعدام الجاذبية، وتأثيرها في جسم الإنسان، لمقارنتها بنفس المؤشرات على سطح الأرض".

وأضاف سالم المري، أن المنصوري سيقوم بمراقبة كوكب الأرض والتقاط الصور والاتصال بالمحطات الأرضية وتبادل المعلومات معها، وتسجيل ورصد حركة رواد الفضاء وحياتهم اليومية في المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي