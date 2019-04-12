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اختيار الإماراتي هزاع المنصوري ليكون أول رائد فضاء لبلاده

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اختيار الإماراتي هزاع المنصوري ليكون أول رائد فضاء لبلاده
رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسيف النيادي من الإمارات العربية
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علمت "إنترفاكس" من مصدر مطلع بأنه تم اختيار الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون أول رائد فضاء في تاريخ بلاده، ويتوجه إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة "سويوز" الروسية.

وأضاف المصدر، أن المركبة الروسية ستحمل المنصوري، ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مائير إلى المحطة الدولية في الـ25 من سبتمبر المقبل.

وسيقضي المنصوري، الذي سيكون أول رائد عربي يزور المحطة الدولية 8 أيام، ليعود بعدها إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس 12"، على أن يبقى مواطنه سلطان سيف مفتاح حمد النيادي، رائدا احتياطيا.

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هزاع المنصوري من مواليد أبوظبي ويبلغ 31 عاما، وهو طيار في سلاح الجو الإماراتي.

المصدر: وكالات

 

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