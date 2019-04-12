 
مباشر

رجل "تنبأ" بـ "الصورة الحقيقية" للثقب الأسود منذ 40 سنة! (صور)

الفضاء

رجل
© eventhorizontelescope.org
أول صورة حقيقية تاريخية للثقب الأسود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lplx

كشف خبراء أن أول محاكاة في العالم للثقب الأسود أُطلقت قبل 40 عاما، كانت قريبة بشكل مدهش من الصورة الحقيقية التي نشرها العلماء هذا الأسبوع.

وأحدثت الصورة، التي أنشأها الدكتور، جين-بيير لومنيت، وهو باحث شاب في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية (CNRS)، تأثيرا عالميا في وقت صدورها عام 1979.

واكتسبت المحاكاة طابعا ثوريا لأن وجود الثقوب السوداء، كان ما يزال نظريا للغاية في ذلك الوقت، مع مناقشة المجتمع العلمي للحدث المثير للجدل.

Jean-Pierre Luminet

وتبين أن المحاكاة القديمة تحوي عددا من الخصائص البارزة في الصورة، التي أصدرها فريق تلسكوب "Event Horizon"، في حدث تاريخي يصور أفق الحدث للثقب الأسود بشكل مباشر.

J.A.Marck/J.P.Luminet

وتعتمد صورة الدكتور لومنيت، على الخصائص الفيزيائية المفترضة في ذلك الوقت للثقب الأسود، بما في ذلك معدل الدوران ودرجة الحرارة، وكذلك بيانات نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

إقرأ المزيد
ماذا رصدت ناسا في أول ثقب أسود صوره العلماء مباشرة؟
ماذا رصدت ناسا في أول ثقب أسود صوره العلماء مباشرة؟

وباستخدام بيانات الكمبيوتر، رسم الدكتور لومنيت، عدة آلاف من النقاط السوداء على ورقة بيضاء باليد. ثم أخذ صورة فوتوغرافية "سلبية"، لإنتاج الصورة النهائية.

وتخيل لومنيت وجود دائرة سوداء في وسط قرص متوهج، مع جانب واحد أكثر إشراقا من الآخر، لوجود اثنين من الآثار التي تحول الإشعاع، الذي يصل إلينا من القرص: تأثيرات "أينشتاين" و"دوبلر".

ويصف تأثير "أينشتاين" كيف يشوه حقل الجاذبية في الثقب الأسود، الضوء الذي يصل إلينا. في حين يصف تأثير "دوبلر" كيف يبدو الغاز المحيط بالثقب الأسود أكثر إشراقا، وهو تأثير ناتج عن دوران القرص حول الثقب الأسود.

ويمكن العثور على الخصائص المذكورة أعلاه في المحاكاة الأولى للثقب الأسود، ما يشير إلى مدى دقتها.

ويمكن رصد هذه التأثيرات بشكل أوضح في نسخة محدثة من المحاكاة التي أصدرها الدكتور لومنيت وفريقه عام 1991، مع إضافة اللون البرتقالي الذي يسلط الضوء على عدم التناسق.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مع يفغينيا ميدفيديفا.. جولة ساحرة على الجليد الروسي