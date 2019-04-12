روغوزين يكشف عن اختبار أقمار صناعية روسية متطورة على متن المحطة الدولية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن تكنولوجيا جديدة خاصة بالأقمار الصناعية ستتم تجربتها أولا على المتن الخارجي للمحطة الفضائية الدولية.

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وقال روغوزين، في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، إن التكنولوجيا الجديدة الخاصة بالتغذية الكهربائية وترحيل الإشارات اللاسلكية وعمل مختلف الأجهزة العلمية، ستتم تجربتها بعد ربط قمر صناعي بالسطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية. ولن يتم إطلاق القمر الصناعي إلى مداره إلا بعد التأكد من جاهزيته.

ولم يستبعد روغوزين أن تتزود النماذج الخاضعة للاختبار من الأقمار الصناعية الروسية بمحركات كهربائية تدفع بها إلى مداراتها.

يذكر أن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أعلن أثناء زيارته لمركز "خرونيتشيف" الروسي المصنع للأجهزة الفضائية أن وحدة "ناوكا" (العلم) الروسية الجديدة، المزمع إطلاقها العام الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية، ستتزود بتجهيزات خاصة بتركيب الأقمار الصناعية بها.

المصدر: تاس