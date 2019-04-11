الإمارات تخطط لشراء مركبة "سويوز" روسية مع خدمات إطلاقها

قال رائد الفضاء الروسي، سيرغي كريكاليف، إن دولة الإمارات العربية تخطط لشراء مركبة "سويوز" مع خدمات إطلاقها من مؤسسة "روس كوسموس"، لإرسال اثنين من مواطنيها إلى الفضاء.

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وقال كريكاليف في تصريح لوكالة نوفوستي: "ضمن إطار برنامج الفضاء المستقبلي، تخطط دولة الإمارات لتنظيم بعثة فضائية خاصة مأهولة، تحتاج إلى مركبة فضائية. ويدور الحديث حول شراء مركبة (سويوز) روسية، أو في الواقع مقعدين فيها، لأنه وفقا للقانون، يجب أن يقود المركبة مواطن روسي. وستكون هذه الرحلة ممكنة بعد سنتين. وتجري حاليا مباحثات حول هذا الموضوع".

ووفقا للمتحدث، إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن، سوف يتم صنع مركبة "سويوز" إضافية لدولة الإمارات غير مرتبطة بالبرنامج الروسي للرحلات المأهولة، الخاص بنقل رواد الفضاء الروس إلى المحطة الفضائية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن أول رائد فضاء إماراتي، سيطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في خريف السنة الحالية، على متن المركبة "سويوز".

المصدر: نوفوستي