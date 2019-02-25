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الإعلان عن موعد انطلاق الرائد الإماراتي إلى الفضاء

الفضاء

الإعلان عن موعد انطلاق الرائد الإماراتي إلى الفضاء
Sputnik Evgeny beyatov
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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن موعد انطلاق أول رائد فضاء إماراتي نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال مدير المركز، يوسف محمد الشيباني: "أحد رائدي الفضاء الإماراتيين سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية، في 25 سبتمبر 2019، على متن المركبة (سويوز إم إس 15)، ليقضي 8 أيام على متن المحطة ويعود بعدها إلى الأرض على متن المركبة (سويوز إم إس 12)، وسيكون رائد الفضاء الثاني بديلا له، وسيواصل التدريبات للقيام بمهام أخرى في المستقبل".

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وجاء تصريح الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقده مركز محمد بن راشد للفضاء، في 25 فبراير الجاري، وحضره مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في المركز ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري، ورائدا الفضاء الإماراتيان: هزاع علي المنصوري وسلطان سيف النيادي.

وأشار البيان الصادر عن المركز إلى أن اسم الرائد الإماراتي الذي سينطلق إلى الفضاء هذا العام سيعلن عنه في مايو العام الجاري.

المصدر: الإمارات اليوم

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