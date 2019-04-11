"روس كوسموس": روسيا لن تشارك في ائتلاف قمري إلا على قدم المساواة

أعلنت شركة "روس كوسموس" الروسية أنها لن تشارك في أي مشروع فضائي إلا على قدم المساواة والمنفعة المتبادلة.

وأصدرت الشركة الروسية بيانا ردا على إعلان تقدم به مدير وكالة "ناسا" الفضائية، جيم برايدنستاين، يفيد بأن الولايات المتحدة بصدد تشكيل ائتلاف دولي بغية العودة إلى القمر تحت رعاية أمريكية.

وأشار برايدنستاين، بصورة خاصة إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها بلدا زعيما ودولة عظمى، هي فقط التي بمقدورها تشكيل هذا الائتلاف.

إقرأ المزيد

أما الشركة الروسية، فأشارت إلى أن التعاون الدولي في الفضاء هو مهمة بالغة الأهمية. والدليل على ذلك هو التعاون في مجال إنشاء المحطة الفضائية الدولية. لكن المشاركة في مشاريع فضائية أخرى يجب أن تتحقق، حسب "روسكوسموس"، على قدم المساواة.

وأضاف البيان الروسي أن أولويات روسيا تتوقف على مصالح القدرة الدفاعية للبلاد، واستخدام نتائج النشاط الفضائي في الاقتصاد الوطني وتطوير البحوث العلمية.

يذكر أن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، كان قد وصف علاقات العمل مع "ناسا"، في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" بأنها ممتازة. وقال إنه من أنصار التعاون الدولي، بما في ذلك مع الولايات المتحدة.

المصدر: تاس