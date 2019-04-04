ناسا تنشر صورة "بقعة غير عادية" على سطح القمر!

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن صورة مذهلة لـ "بقعة غير عادية" على سطح القمر.

وبينما يمكن لهذه الصورة أن تثير مخاوف منظري المؤامرة من الغزو الفضائي، إلا أنه لحسن الحظ، هناك تفسير بسيط لهذه "البقعة".

nasa/apod.nasa.gov/Eric Holland

وهذه البقعة في الواقع هي المحطة الفضائية الدولية، عندما مرت من أمام القمر، وأوضحت وكالة ناسا: "باستخدام التوقيت الدقيق، تم تصوير المنصة الفضائية التي تدور حول الأرض، أمام القمر المضاء جزئيا في الشهر الماضي".

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والتقطت الصورة من بالو ألتو بكاليفورنيا من قبل المصور، إريك هولاند، الذي كان لديه نصف ثانية فقط لالتقاط هذا اللقاء.

وعند النظر بإمعان في الصورة، يمكن رؤية الخطوط العريضة للألواح الشمسية ودعامات المحطة الفضائية.

وإلى جانب محطة الفضاء الدولية، هناك العديد من الميزات المثيرة للاهتمام التي يمكن رصدها، حيث قالت ناسا إن الحفرة المضيئة "Tycho" كانت مرئية في أسفل اليسار على سطح القمر، وكذلك التضاريس الوعرة ذات الألوان الفاتحة نسبيا التي تعرف باسم "المرتفعات"، والمناطق الملساء ذات اللون الداكن نسبيا والمعروفة باسم "ماريا".

المصدر: ميرور