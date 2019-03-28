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لقطة نادرة لمرور المحطة الفضائية الدولية أمام القمر

الفضاء

لقطة نادرة لمرور المحطة الفضائية الدولية أمام القمر
Globallookpress
لقطة نادرة لمرور محطة الفضاء الدولية أمام القمر
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بعد تتبع دام ثماني سنوات، نجح عالم فلك هاو في التقاط صورة مثالية للحظة مرور المحطة الفضائية الدولية أمام القمر.

وأمضى كين لاوسون من جيرالدتون من غرب أستراليا، ما يقارب عقدا من الزمن، في انتظار تهيئة جميع الظروف المناسبة حتى يتمكن من التقاط هذه اللحظات المذهلة.

وتدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض زهاء 15 مرة في اليوم، بسرعة تبلغ 28 ألف كلم في الساعة. وعلى الرغم من انتظام هذا المسار، إلا أن ذلك لم يسمح لعشاق التصوير الفوتوغرافي من رصد هذه اللحظات.

وجاءت اللحظة المثالية أخيرا في وقت سابق من هذا الشهر، عندما مرت المحطة الفضائية أمام القمر، حيث حصل لاوسون على تنبيه بوقوع الحدث من قبل موقع "CalSky"، الذي يرسل إشعارات حول الحدث، وتمكن من التقاط مسار المحطة الفضائية باستخدام كاميرا "Canon" في اللحظة المناسبة، التي وصفها بـ "الأمر الرائع للغاية".

المصدر: RT

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