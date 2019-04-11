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مسبار "لونا-28" الروسي سيبحث عن آثار الماء والحياة على القمر

الفضاء

مسبار
Apollo 17 Image Library history.nasa.gov
سطح القمر
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كشف ناطق باسم المعهد الروسي للدراسات الفضائية، أن الغاية من إرسال البعثة القمرية "لونا-28"، هي اكتشاف آثار الماء والكائنات الحية في تربة القمر.

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وأوضح الناطق أن المسبار سيحمل على متنه أجهزة تشبه تلك التي حملها مسبار "فوبوس-غرونت" الروسي، الذي تم إطلاقه إلى قمر المريخ.

وستدرس الأجهزة بصورة خاصة شذوذ النظائر، وستحقق تحليلا كميا وسطحيا للعناصر المولدة للغازات.

ويرى العلماء أن تلك التجربة ستسمح بتحديد آفاق الاستصلاح الصناعي للقمر ودراسة إمكانية نشوء الحياة فيه.

يذكر أن الغاية من إرسال محطة  "لونا-28" (لونا-غرونت) الروسية، هي بلوغ سطح القمر، وإجراء دراسات هناك والعودة إلى الأرض بعينات من التربة المستخرجة.

ويتوقع أن يطلق المسبار بحلول عام 2025.

المصدر: تاس

  

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