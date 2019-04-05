المسبار الإسرائيلي يدخل مدار القمر

أفادت شركة "سبايس إيل" الإسرائيلية بأن مسبار "بيريشيت" قام، الخميس 4 أبريل الجاري، بمناورة من شأنها نقله إلى مدار القمر، تحضيرا لهبوطه على سطحه، المقرر يوم 11 أبريل.

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وقالت الشركة إن المناورة تكللت بالنجاح، بعد أن دخل المسبار مدارا بيضاويا حول القمر. فيما وصف الخبراء تلك المناورة بأكثر المناورات تعقيدا في طريق المسبار نحو القمر.

وصُمم مسبار "بيريشيت" الإسرائيلي، بوزن 585 كيلوغراما، في إطار مسابقة "Google Lunar X Prize" التي أعلنت في إسرائيل، بغية إرسال مسبار إلى القمر.

وقامت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، في 21 فبراير الماضي، بإيصال المسبار الإسرائيلي إلى مسار التحليق نحو القمر.

وفي حال نجاح المهمة، ستصبح إسرائيل رابع من يوصل مسباره إلى سطح القمر بعد روسيا والولايات المتحدة والصين.

المصدر: تاس