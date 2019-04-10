روسيا تعزز مواقعها في الفضاء بأقمار جديدة

أعلنت شركة "Rishetnivo" الروسية لتطوير الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصال عن خطتها لإطلاق مجموعة من أقمار الاتصال الجديدة إلى الفضاء.

وقال نائب كبير المصممين في الشركة، يوري فيليكوف، إن "شركته بدأت بتطوير 4 أقمار اتصالات صناعية لصالح شركة (Space Communications) المملوكة من الحكومة الروسية، لتطلقها تحت إشراف وكالة روس كوسموس".

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وأوضح فيليكوف أن الأقمار الأربعة مبنية وفقا لأحدث المعايير العالمية للتقنية، لتوفر لروسيا خدمات تتعلق بالاتصالات والبث التلفزيوني وتحديد المواقع والمسح الجغرافي.

ومن المفترض أن تنتهي "Rishetnivo" من بناء أول قمرين أواخر العام الجاري، ليطلقا إلى الفضاء أول 2020 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية. أما القمران الآخران فيخطط أن يطلقا عام 2021.

وكانت مصادر في وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد أكدت مؤخرا أن روسيا ستطلق، في مايو المقبل، قمر اتصالات جديد، لينضم إلى مجموعة أقمار "غلوناس" المخصصة للملاحة وتحديد المواقع.

المصدر: نوفوستي