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روسيا تطوّر منظومة "غلوناس"

الفضاء

روسيا تطوّر منظومة
Sputnik evgeny beyatov
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ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية الروسية، أن روسيا تسعى لبناء مشروع يهدف إلى تطوير منظومة "غلوناس" المخصصة للملاحة وتحديد المواقع.

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وأشارت المصادر إلى أن "الخبراء الروس يعملون حاليا على إنشاء مسودة قرار يهدف إلى تطوير غلوناس، سترسل إلى القيادة العسكرية في البلاد، ومن ثم إلى مجلس الدوما ليتم اعتمادها بشكل رسمي".

ومن المفترض أن ينص القرار المنتظر على استحداث 6 أقمار صناعية جديدة لتنضم إلى أقمار "غلوناس" الحالية، بالإضافة إلى محطات استقبال أرضية ستتوزع على أراضي الاتحاد الروسي، وبعض البلدان الأخرى.

وبدأ تطوير "غلوناس" في الاتحاد السوفيتي عام 1976. واعتبارا من 1982، تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إلى المنظومة الفضائية، لتصبح اليوم المنافس الأقوى لـ "GPS" الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثيرين حول العالم.

المصدر: نوفوستي

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