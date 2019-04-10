اليونان تشارك في غزو القمر!

أكدت مصادر في مؤسسة "ELDO" الأوروبية لشؤون الفضاء، أن اليونان ستشارك بشكل فعال في عملية اسكتشاف القمر، والتي ستجري في السنوات المقبلة.

وأوضحت المؤسسة أنها وقعت، يوم الاثنين 8 أبريل الجاري، اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة "ناسا" الأمريكية، بهدف المشاركة في مشروع "اكتشاف القمر"، ومشاريع أخرى لاسكتشاف الفضاء والأجسام السماوية البعيدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاتفاقيات تضمنت بنودا تتعلق بإرسال اليونان لروفر روبوتي إلى سطح القمر عام 2022، ليقوم بجمع البيانات والعينات التي ستستفيد منها الجامعات اليونانية والأوروبية في دراساتها المتعلقة بالفضاء.

وفي تعليق على هذه الاتفاقيات، قال وزير الاتصالات والسياسة الرقمية في اليونان، نيكوس باباس، إن "مشروع Hellas to the Moon الذي تعمل عليه اليونان بالتعاون مع أطراف أوروبية وأمريكية، سيجعل البلاد من البلدان القليلة التي تمكنت من الوصول إلى سطح القمر عبر مركبات من صنعها".

وأضاف باباس أنه "بعد عام تقريبا على إنشاء مؤسسة الفضاء اليونانية الوطنية، تمكنا من توقيع هذه الاتفاقية التاريخية، وأصبحت اليونان شريكا استراتيجيا في عملية اكتشاف الفضاء، ومن أهم البلدان التي تعمل في هذا المجال".

المصدر: فيستي