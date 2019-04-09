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العلماء يلتقطون أول صورة حقيقية على الإطلاق لثقب أسود هائل

الفضاء

العلماء يلتقطون أول صورة حقيقية على الإطلاق لثقب أسود هائل
NASA
العلماء يلتقطون أول صورة حقيقية على الإطلاق لثقب أسود هائل
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كشف العلماء أن العالم على بعد أيام فقط من مشاهدة أول صورة حقيقية على الإطلاق لثقب أسود، التقطت خلال الجولة الأولى لتلسكوب "Event Horizon".

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وتمكن الفلكيون من التقاط الصورة المباشرة الأولى على الإطلاق للنتوء المستدير الذي يحيط بالثقب الأسود الهائل.

وتحتوي بعض المجرات، التي تُعرف باسم المجرات الراديوية، على ثقوب سوداء فائقة الكتلة نشطة للغاية، خاصة في الأطوال الموجية الراديوية. وتكون هذه الثقوب السوداء محاطة بأقراص من المادة التي تسقط فيها، وحول هذه الأقراص، تتشكل دوامات ضخمة من الغبار على شكل مستدير.

ويقع النتوء المستدير الذي تمكن العلماء من التقاطه داخل المجرة الراديوية "Cygnus A"، وعلى الرغم من أن هذه المجرة تبعد نحو 760 إلى 800 مليون سنة ضوئية، إلا أنها واحدة من ألمع المصادر الراديوية في السماء.

ويوجد في مركز المجرة "Cygnus A"، ثقب أسود هائل تعادل كتلته 2.5 مليار شمس تقريبا.

ومن المقرر الإعلان عن النتائج التي توصل إليها تلسكوب "Event Horizon"، يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري، في ستة مؤتمرات إخبارية كبرى تبشر بإحراز تقدم في فهم الإنسانية للكون.

Carilli et al., NRAO/AUI/NSF

المصدر: ساينس ألرت

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