اكتشاف مصدر أقوى التوهجات في الكون

اكتشفت مجموعة علماء من معهد البحوث الفيزيائية-الكيميائية (RIKEN) الياباني، كيفية حدوث أقوى التوهجات الضوئية في الكون.

ويفيد موقع "EurekAlert"، استنادا إلى نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون ونشرتها مجلة "Nature Communications"، بأن العلماء حللوا بيانات خاصة عن كيفية ترتيب مختلف ومضات أشعة غاما التي رصدت من قبل التلسكوبات الفضائية خلال السنوات الأخيرة، واكتشفوا ارتباط قوة ومستوى سطوع التوهج بجزء الطيف الذي تكون فيه ذروة الإشعاع.

إقرأ المزيد

وبعد أن وضع الباحثون نموذجا رياضيا لنجم ميت، افترضوا أن الجزء الأكبر من فوتونات غاما، يتكون في الطبقات الداخلية للنجم وليس في الخارجية. وتظهر عندما تبدأ حزمة البلازما الضيقة بالتوسع، ويعتمد سطوع "توهجات غاما" على درجة حرارة هذه الحزمة.

يذكر أن "توهجات غاما" رصدت لأول مرة عام 1967 من قبل القمر الصناعي الأمريكي "Vela-4A". وحتى الآن، ظلت آلية إطلاق طاقة هائلة بحجم صغير خلال فترة زمنية قصيرة غير معروفة.

ويعتقد الباحثون أنها تظهر خلال انفجار نجوم ضخمة، وفي المرحلة الأولى من تحولها إلى ثقوب سوداء.

المصدر: لينتا. رو