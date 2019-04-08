 
مباشر
عاجل
ترامب: سأدرج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية 

"هجوم فضائي" يثير الرهبة والارتباك في النرويج (فيديو)

الفضاء

NASA/twitter@NASA_Wallops
"هجوم فضائي" يثير الرهبة والارتباء في النرويج
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lovi

أدى إطلاق صاروخين ناجحين في النرويج، يوم الجمعة الماضي، إلى إصابة السكان المحليين بالذهول والارتباك والرهبة من العرض الضوئي الذي ظهر في السماء.

وبعد بروز نقطتين برتقاليتين في الهواء، ظهرت فجأة غيوم متوهجة وأضواء ملونة، لكنها لم تكن في الواقع هجوما من الفضائيين، كما اعتقد الكثيرون.

بل إن العرض الضوئي الغريب يعود إلى الصواريخ التي تم إطلاقها كجزء من تجربة تحمل اسم "AZURE"، وهي تجربة مولتها وكالة ناسا للتعرف على تدفق الجسيمات في الغلاف الأيوني للأرض "الأيونوسفير"، حيث يتشكل الشفق القطبي الذي ما يزال العلماء لا يعرفون عنه سوى القليل.

إقرأ المزيد
لقطات نادرة لـ"ابتلاع القمر" لكوكب زحل
لقطات نادرة لـ "ابتلاع القمر" لكوكب زحل

وأطلق صاروخا التجارب في السماء من مركز إنديا للفضاء في شمال النرويج. ووفقا لوكالة ناسا، فإن صواريخ "AZURE" تقيس الكثافة ودرجة الحرارة في الغلاف الجوي، بالإضافة إلى تتبع انتشار مواد مثل الألومنيوم ثلاثي الميثيل ومزيج من الباريوم والسترونتيوم، وهو مزيج يتأين عندما يتعرض لأشعة الشمس.

وأوضح موقع "VOL" النرويجي الإخباري أن الشرطة تلقت العديد من التقارير حول الأضواء، ويوضح مايكل ثوسنر، الذي رصد سلسلة من اللقطات لهذه اللحظات المذهلة، أثناء تسجيله للأضواء الشمالية، أنه كان يشعر بالتوتر بعض الشيء بشأن فكرة أن الحدث قد يكون هجوما من قبل الفضائيين.

لكن وكالة ناسا أوضحت أن الأمر ليس إلا أولى مهام إطلاق 8 صواريخ في النرويج، ستستمر على مدى العامين المقبلين.

المصدر: ساينس ألرت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مفاتيح الهمم.. فكرة تطوعية على منصات التواصل الاجتماعي لشابة سورية