الهند تطلق مسبارا إلى القمر في مايو المقبل

أعلن رئيس المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية، كيلاسافاديفو سيوان، أن مسبار "تشاندريان-2" الهندي، سيطلق إلى القمر في مايو المقبل.

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وأضاف سيوان أن المسبار سيحمل على متنه روفرا صغيرا يتوقع أن يهبط على سطح القمر، وأن يعمل هناك 14 يوما أرضيا أو يوما قمريا واحدا.

وأوضح المسؤول الفضائي الهندي أن إطلاق المسبار سيتم بواسطة صاروخ "PSLV" الهندي.

يذكر أن مسبار "تشاندريان-2" الهندي من شأنه مواصلة تحقيق البرنامج القمري الهندي الذي دشنه مسبار "تشاندريان-1"، الذي أطلق إلى مدار القمر عام 2008.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إن "تشاندريان-2" هو مشروع أكثر تعقيدا من "تشاندريان-1" الذي قضى بالدوران حول القمر.

المصدر: تاس