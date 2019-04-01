ابتكار روسي لرصد قوة الإشعاع الفضائي

أعلن مجلس التنسيق العلمي والتقني في المعهد الروسي المركزي للبحوث، أن تجارب قياس انبعاث الاشعاعات بواسطة جهاز "photofixation" لأطياف انبعاث الطاقة ستبقى في برنامج البحث لفترة طويلة.

وجاء في الموقع الإلكتروني للمجلس، أن هذه التجارب ستجري على ثلاث مراحل، سيتم في الأولى وضع مصفوفة "microdosimeter"، بعد ذلك تجري اختبارات أرضية. أما المرحلة الثانية، فتتضمن نقل جهاز قياس الإشعاع إلى المحطة الفضائية الدولية لاستخدامه في تسجيل القياسات اللازمة، والمرحلة الثالثة تتضمن تحليل هذه القياسات.

وينوي معدو التجربة من خلال هذه القياسات تصميم مجال الأشعة الكونية للمحطة الفضائية في ظروف المختبر، لكي يتمكنوا في المستقبل من إجراء اختبارات للمكونات الإلكترونية في ظروف قريبة من الواقع.

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ووفقا للموقع، فإن هذه التجارب تأتي من أجل وضع نظام مراقبة لخطورة الإشعاع، استنادا إلى قياس أطياف انبعاثات الطاقة، وكذلك قياس حساسية المكونات الإلكترونية لتأثير الإشعاع.

ويحتمل أن تبدأ هذه التجارب في النصف الثاني من السنة الحالية، بمشاركة جامعة موسكو ومعهد منديليف لعلم القياسات.

المصدر: نوفوستي