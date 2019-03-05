مختبر روسي بصدد طباعة اللحوم على متن المحطة الفضائية الدولية

أعلن مدير المختبر الروسي للبحوث الحيوية التقنية، يوسف حسواني، أن تكنولوجيا الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد ستضمن في المستقبل تموين أفراد البعثات الفضائية طويلة الأمد بالطعام.

وقال حسواني الشريك في إدارة مختبر "3D Bioprinting Solutions"، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، إن مختبره ينوي إجراء تجربة على متن المحطة الفضائية الدولية، من شأنها اختبار عملية طباعة خلايا لحم البقر بواسطة طابعة "أورغان آفت" الحيوية ثلاثية الأبعاد روسية الصنع.

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وتقضي التجربة بأن ترسل إلى المحطة خلايا البقر القابلة للنمو سريعا. وعلى سبيل المثال، في حال إرسال 100 خلية إلى المحطة، يمكن أن تنمو وتتحول إلى 100 مليون خلية مع شرط توفر كمية كافية من الماء.

وقال حسواني إن هذا العدد كاف لأن يتناول رواد الفضاء وجبات لحم البقر خلال فترة طويلة. وأضاف أن شركتي "روس كوسموس" الروسية و"ناسا" الأمريكية اهتمتا بتلك التكنولوجيا الواعدة.

يذكر أن مهندسي المختبر يريدون كذلك طباعة لحم السمك إلى جانب لحم البقر على متن المحطة الفضائية الدولية وخارجها. كما سيحاولون طباعة أعضاء الإنسان على متون الأقمار الصناعية الصغيرة، الواقعة خارج الحزام المغناطيسي للأرض.

المصدر: تاس