خروج رائدي "ناسا" من المحطة إلى الفضاء المفتوح

خرج رائدا "ناسا"، نيك هيغ وكريستينا كوخ، من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح لاستبدال بطاريات للمحطة.

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وفتحت البوابة الخارجية للمحطة، اليوم الجمعة، الساعة 14:50 بتوقيت موسكو، ليخرج عبرها رائدا الفضاء.

وأوكلت إليهما مهمة مواصلة العمل على تحديث أجهزة توليد الطاقة الكهربائية للمحطة، والذي بدأه، في 22 مارس، رائدا الفضاء، نيك هيغ، وآن ماكلاين، حين استبدلا 3 بطاريات "نيكل هيدروجينية" ببطاريات "ليثيوم أيون" أقوى منها.

ويتوقع أن يقضي رائدا الفضاء، هيغ وكوخ، خارج المحطة الفضائية 6 ساعات ونصف.

المصدر: ناسا