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تعطل بطارية في المحطة الفضائية الدولية بعد أيام على تركيبها!

الفضاء

تعطل بطارية في المحطة الفضائية الدولية بعد أيام على تركيبها!
nasa
المحطة الفضائية الدولية
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أكدت وكالة "ناسا" أن إحدى البطاريات الجديدة التي ركّبت على متن المحطة الفضائية الدولية مؤخرا تعطلت وباتت خارج الخدمة.

وقال بيان صادر عن الوكالة إن "واحدة من البطاريات الثلاث التي ثبتها الرائدان نيك هيغ وآن ماكلين، في 22 مارس الجاري، على القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية خرجت عن الخدمة بعد أيام على تركيبها".

وأشارت "ناسا" إلى أن خبراءها في مراكز التحكم الأرضية حاولوا إعادة تشغيل أنظمة إمداد الطاقة لإحياء البطارية من جديد، لكن دون جدوى.

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وأوضحت الوكالة أن تعطل هذه البطارية لن يشكل عائقا أمام عمل المحطة والرواد الموجودين على متنها، كون المحطة مزودة بأنظمة طاقة احتياطية.

وركبت هذه البطارية في إطار حملة بدأتها "ناسا" لاستبدال البطاريات القديمة للمحطة، حيث يفترض أن يخرج الرائدان نيك هيغ وكريستينا كوك، في 29 مارس الجاري، في مهمة أخرى إلى الفضاء المفتوح لاستبدال 3 بطاريات قديمة بأخرى أكثر تطورا تعمل بالليثيوم.

المصدر: فيستي

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