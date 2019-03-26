"ناسا" تلغي خروج أول فريق نسائي إلى الفضاء المفتوح

ألغت ناسا أول خروج لرائدتي فضاء معا إلى الفضاء المفتوح، لتبديل بطاريات السطح الخارجي للمحطة الفضائية الدولية، وأوكلت المهمة إلى كريستينا كوك ونيك هيغ.

وجاء في بيان لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا": "يستعد نيك هيغ وكريستينا كوك الآن لثاني خروج لهما إلى الفضاء المكشوف، يوم الجمعة 29 مارس الجاري، لإنجاز عملية تثبيت بطاريتي ليثيوم أيون على زوج من الهوائيات الشمسية للمحطة".

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ويضيف البيان أنه "كان على كوك الخروج إلى الفضاء المفتوح مع الرائدة آن مكلاين. ولكن بعد مناقشة الموضوع مع مكلاين وهيغ (خرجا إلى الفضاء المكشوف يوم 22 مارس الجاري)، قرر المشرفون على البعثة تغيير التشكيلة جزئيا، بسبب عدم وجود البزة الفضائية اللازمة على متن المحطة".

وتجدر الإشارة إلى أن "ناسا" كانت قد أعلنت أنه لأول مرة في التاريخ، سيخرج ثنائي نسائي يتألف من كوك ومكلاين إلى الفضاء المكشوف، في 29 مارس.

وتضيف "ناسا" أنها لم تحدد إلى الآن تشكيلة الفريق الذي سيخرج إلى الفضاء المكشوف، في 8 أبريل المقبل، وسوف تعلن عنها بعد انتهاء مهمة هيغ وكوك.

المصدر: نوفوستي