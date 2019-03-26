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ما الذي أخفته "ناسا" في صورة "صاروخ المريخ"؟

الفضاء

ما الذي أخفته
NASA/twitter@NASAWatch
ما الذي أخفته ناسا في صورة "صاروخ المريخ"؟
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يرى مراقبون أن "ناسا" تحافظ على نوع من السرية بعد أن نشرت صورا غير واضحة جزئيا لنظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وهو مركبة إطلاق فضائي مكوكية ثقيلة.

وصممت مركبة "SLS" لنقل رواد الفضاء إلى المريخ، ومن المقرر استخدامها في رحلة تجريبية هذا العام.

ويعتقد الخبراء ومتابعو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، على حد سواء، بأن هناك سببا وراء حجب هذا الجزء الكبير من جسم الصاروخ في جميع الصور.

ورصد هذا الغموض بواسطة موقع الأخبار المستقل "Nasa Watch"، حيث يرى الخبراء أن السبب الواقعي لعدم وضوح صور ناسا، هو الرغبة في إخفاء التكنولوجيا فائقة السرية عن الدول المنافسة.

ويمكن أن تحاول وكالة الفضاء الأمريكية أيضا إخفاء ملامح الصواريخ المثيرة للجدل، مثل التكنولوجيا العسكرية، أو ربما أنها تريد، ببساطة، الحفاظ على سرية اسم الصاروخ في الوقت الحالي.

وفي بيان تابع لموقع "Nasa Watch"، أوضحت كيث كولينغ، من وكالة ناسا: "قبل أن يتم نشر صور ناسا الخاصة بأجهزة نظم الإطلاق الفضائي قيد التطوير على وسائل الإعلام، أو عبر مواقع ناسا أو مواقع التواصل الاجتماعي، تتم مراجعة الصور من قبل ممثلي ناسا وبوينغ لضمان عدم احتوائها على بيانات حساسة".

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وأضافت كولينغ قائلة: "في بعض الحالات، يسمح ممثلو المراقبة بإصدار الصور، إذا كانت بعض ميزات الأجهزة الحساسة غير واضحة، كما يقوم مسؤول الشؤون العامة في ناسا بمراجعة الصور قبل إصدارها".

ولذا، فإنه مع مراجعة وكالة الفضاء الأمريكية وبوينغ للصور، تظهر بعض تفاصيل الصاروخ غير واضحة تماما.

وتخطط ناسا للقيام بمهمة نحو أبرد الأجسام المعروفة في نظامنا الشمسي في إطار بحثها عن حياة غريبة.

المصدر: ذي صن

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