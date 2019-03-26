ما الذي أخفته "ناسا" في صورة "صاروخ المريخ"؟

يرى مراقبون أن "ناسا" تحافظ على نوع من السرية بعد أن نشرت صورا غير واضحة جزئيا لنظام الإطلاق الفضائي (SLS)، وهو مركبة إطلاق فضائي مكوكية ثقيلة.

وصممت مركبة "SLS" لنقل رواد الفضاء إلى المريخ، ومن المقرر استخدامها في رحلة تجريبية هذا العام.

Look at this @NASA picture of the @NASA_SLS Intertank. On the left you can see cables. But in these other @NASA photos that specific region is blurred. Why? - pics from @NASASpaceflightpic.twitter.com/cH8QJr5B2i — NASA Watch (@NASAWatch) March 21, 2019

Another example: Look at this @NASA picture of the @NASA_SLS Intertank. On the left you can see cables. But in the other @NASA photo that specific region is blurred. Why? pic.twitter.com/okYQQJUcdw — NASA Watch (@NASAWatch) March 21, 2019

ويعتقد الخبراء ومتابعو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، على حد سواء، بأن هناك سببا وراء حجب هذا الجزء الكبير من جسم الصاروخ في جميع الصور.

ورصد هذا الغموض بواسطة موقع الأخبار المستقل "Nasa Watch"، حيث يرى الخبراء أن السبب الواقعي لعدم وضوح صور ناسا، هو الرغبة في إخفاء التكنولوجيا فائقة السرية عن الدول المنافسة.

Here are @NASA images of @NASA_SLS intertank section of the core stage without blurring. Why Is #NASA blurring other photos of the same hardware? https://t.co/DdDzAkfBq4pic.twitter.com/o5rgJK8rUi — NASA Watch (@NASAWatch) March 22, 2019

ويمكن أن تحاول وكالة الفضاء الأمريكية أيضا إخفاء ملامح الصواريخ المثيرة للجدل، مثل التكنولوجيا العسكرية، أو ربما أنها تريد، ببساطة، الحفاظ على سرية اسم الصاروخ في الوقت الحالي.

Here are more photos of the @NASA_SLS core stage Intertank that have been blurred by @NASA. Why are they doing this in some images - but not others? https://t.co/DdDzAkfBq4pic.twitter.com/yEFroMJ5UO — NASA Watch (@NASAWatch) March 22, 2019

وفي بيان تابع لموقع "Nasa Watch"، أوضحت كيث كولينغ، من وكالة ناسا: "قبل أن يتم نشر صور ناسا الخاصة بأجهزة نظم الإطلاق الفضائي قيد التطوير على وسائل الإعلام، أو عبر مواقع ناسا أو مواقع التواصل الاجتماعي، تتم مراجعة الصور من قبل ممثلي ناسا وبوينغ لضمان عدم احتوائها على بيانات حساسة".

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وأضافت كولينغ قائلة: "في بعض الحالات، يسمح ممثلو المراقبة بإصدار الصور، إذا كانت بعض ميزات الأجهزة الحساسة غير واضحة، كما يقوم مسؤول الشؤون العامة في ناسا بمراجعة الصور قبل إصدارها".

ولذا، فإنه مع مراجعة وكالة الفضاء الأمريكية وبوينغ للصور، تظهر بعض تفاصيل الصاروخ غير واضحة تماما.

وتخطط ناسا للقيام بمهمة نحو أبرد الأجسام المعروفة في نظامنا الشمسي في إطار بحثها عن حياة غريبة.

المصدر: ذي صن