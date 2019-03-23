"ناسا" تخطط لإطلاق مركبة قمرية عام 2023

باتت مسألة الرحلات الفضائية المأهولة وعودة الإنسان إلى القمر إحدى المهام الرئيسة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقال ستيف كلارك، نائب رئيس وكالة ناسا: "نحاول إرسال عربة إلى القمر في أقرب وقت ممكن، ونسعى لتنفيذ هذا بحلول عام 2023. هذه العربة ستكون كبيرة نسبيا وزنها 300-500 كلغم. كما نهدف إلى دراسة قطبي القمر والعمل هناك لأشهر عديدة".

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وأضاف كلارك أن "ناسا" تخطط لصنع عربة قمرية تكون مهمتها الرئيسة البحث عن الماء على القمر، وتقدير إجمالي احتياطاته. لهذه الأسباب بالذات، ستهبط العربة القمرية الأولى للولايات المتحدة أو خليفاتها في منطقة القطبين حيث اكتشفت الأقمار الصناعية الجليد في العديد من الحفر.

وإذا تحققت هذه الخطة، ستصبح الولايات المتحدة الدولة الرابعة بعد الاتحاد السوفيتي والصين وإسرائيل، التي تهبط عربة تابعة لها على القمر.

المصدر: فيستي. رو