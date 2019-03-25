عواصف مغناطيسية جديدة تضرب الأرض خلال أيام

رصد العلماء ازديادا في النشاط الشمسي يومي 20 و21 مارس الجاري، وتبعت هذه الزيادة عواصف مغناطيسية ضعيفة ليلة 24 مارس من صنف "G1".

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ووفقا لما جاء في موقع مختبر علم الأشعة السينية الفلكية للشمس، التابع لمعهد فيزياء أكاديمية العلوم الروسية، فإنه من المتوقع حدوث عواصف مغناطيسية نتيجة للاضطرابات الحاصلة في البلازما الشمسية.

ويتوقع العلماء حدوث اضطرابات مغناطيسية جديدة، يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري، ما سيؤدي إلى تجدد العواصف المغناطيسية يومي 27 و28.

وقد أشار سيرغي كوزين، الباحث في المختبر، إلى أن هذا النشاط الشمسي المكثف خلال دورة شمسية قصيرة يمكن اعتباره مسألة غير اعتيادية، ولكنه أكد في نفس الوقت أن هذا النشاط والعواصف المغناطيسية المتوقعة لن تشكل أي خطورة جدية على الأرض.

المصدر: وكالات