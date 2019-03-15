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ناسا تنشر صورة فوتوغرافية لاصطدام مجرتين

الفضاء

ناسا تنشر صورة فوتوغرافية لاصطدام مجرتين
NASA/ESA Hubble Space Telescope
اصطدام مجرتين
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نشرت وكالة "ناسا" الأمريكية صورة فوتوغرافية لاصطدام مجرتين في كوكبة هرقل.

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ورصد "هابل" الفضائي الأمريكي جرما فضائيا يسمى بـ "NGC 6052"، يبعد عن شمسنا 230 سنة ضوئية.

وكان عالم الفلك البريطاني، ويليام غرشل، قد اكتشف هذا الجرم الفضائي عام 1784، واصفا إياه بمجرة معتلة الشكل. فيما أثبت علماء الفلك فيما بعد أنه ليس مجرة واحدة بل مجرتان اصطدمتا معا.

يذكر أن درب التبانة ستصطدم، حسب علماء الفلك، مع مجرة أندروميدا المجاورة وسيحدث ذلك بعد مرور 4 مليارات عام.

المصدر: نوفوستي

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