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"ناسا" تسمع الناس "موسيقى الكون"!

الفضاء

twitter/ NASA Blueshift
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية مقطعا صوتيا بنغمات وأصوات غريبة أطلق عليه البعض اسم "موسيقى الكون".

وحاول مصممو هذا المقطع تجسيد الصور التي التقطها التلسكوب الشهير "هابل"، لتجمع المجرات السماوية عن طريق أصوات ونغمات موسيقية.

وأشارت ناسا إلى أن هذه الموسيقى قد تكون أغرب موسيقى سمعها البشر، فهي تجسيد لصور الكون في أصوات.

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وأثار هذا المقطع موجة تفاعل كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وتنوعت الآراء حوله، فالبعض وصفه بأنه مذهل ورائع، وقال آخرون إنه مرعب ومثير للقلق، فيما أشار البعض إلى أنه يشبه الموسيقى التي تؤثر على نفسية المستمع.

المصدر: لايف. رو

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