صاروخ روسي يطلق تلسكوبا فضائيا أوروبيا للبحث عن كواكب مأهولة

أعلنت الوكالة الفضائية الأوروبية أن صاروخ "سويوز" الروسي سيطلق الخريف المقبل، من قاعدة "كورو" الفضائية في أمريكا الجنوبية، تلسكوبا فضائيا سيبحث عن كواكب مأهولة.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن التلسكوب "CHEOPS" سيطلق في الفترة ما بين 15 أكتوبر و14 نوفمبر المقبل.

وقال البيان إن اختبارات التلسكوب الفضائي اختتمت، وأضاف أنه سيطلق مع القمر الصناعي الإيطالي "CSG-1" لاستشعار الأرض عن بعد، والقمر الصناعي الفرنسي "EyeSat"، وأول قمر نانو صناعي فرنسي من طراز "ANGELS".

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يذكر أن شركة "Arianespace" الفرنسية التي تولت تقديم الخدمات الخاصة بإطلاق الأقمار الصناعية بصاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" الفرنسية، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن عام 2019 سيشهد إطلاق 3 صواريخ "سويوز" روسية من قاعدة "كورو".

وقد أطلق أول تلك الصواريخ، في 28 فبراير الماضي، عندما حمل إلى المدار الأرضي 6 أقمار صناعية للاتصال والإنترنت من منظومة "OneWeb". ويتوقع أن يطلق صاروخ "سويوز" الثاني، في 29 مارس الجاري، حاملا 4 أقمار صناعية للاتصال من طراز "O3b".

المصدر: تاس