أقمار "ون ويب" للإنترنت ترسل إشارات إلى الأرض

أقامت شركة "OneWeb" البريطانية اتصالا بأقمارها الصناعية التي أطلقها، الخميس 28 فبراير الماضي، صاروخ" سويوز-إس تي- بي" الروسي من قاعدة "كورو" الفضائية الأوروبية في غويانا الفرنسية.

وقال رئيس الشركة في صفحته على تويتر إن كل الأقمار الصناعية الـ 6 تعمل بنجاح.

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وأطلقت الأقمار من قاعدة "كورو" الفضائية في غويانا الفرنسية، الساعة 18:37 بتوقيت موسكو، ووصلت إلى مدارها المحدد بعد مرور ساعة و23 دقيقة من إطلاقها.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد وقعت في يونيو 2015 مع شركة "OneWeb" البريطانية، اتفاقية إطلاق 672 قمرا صناعيا إلى المدار الأرض المنخفض من قواعد: "كورو" الأوروبية، و"بايكونور" و"فوستوتشني" الروسيتين.

المصدر: تاس