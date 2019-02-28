انطلاق ناجح لصاروخ "سويوز" الفضائي الروسي حاملا 6 أقمار بريطانية

انطلق صاروخ "سويوز-إس تي-بي" حاملا ستة أقمار اتصالات بريطانية من مجموعة OneWeb بنجاح من مطار "كورو" الفضائي الأوروبي في غويانا الفرنسية، لتوسيع انتشار الإنترنت في العالم.

وكان من المقرر إطلاق "سويوز" في 20 من الشهر الجاري، إلا أن عملية الإطلاق تأجلت لإجراء فحوص إضافية على الصاروخ.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أبرمت في يونيو 2015 اتفاقا مع شركتي Arianespace الفرنسية وOneWeb البريطانية لإطلاق 672 قمرا إلى الفضاء من مطارات "كورو" الأوروبي، و"بايكونور" الذي تديره روسيا في كازاخستان، و"فوستوتشني" في روسيا.

المصدر: نوفوستي