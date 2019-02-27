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تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" من قاعدة فضاء فرنسية

الفضاء

تأجيل إطلاق صاروخ
Globallookpress
تأجيل إطلاق صاروخ النقل Soyuz-ST-B
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أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ الروسي عن تأجيل إطلاق أربعة أقمار بريطانية للاتصالات، بواسطة صاروخ النقل "Soyuz-ST-B"، من مطار كورو الفضائي في فرنسا.

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وذكر المصدر لوكالة نوفوستي الروسية، أنه كان من المقرر إطلاق أربعة أقمار صناعية بريطانية للاتصالات من طراز (O3b) إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل (Soyuz-ST-B) ووحدة التعجيل (Fregat- МТ) في 26 مارس المقبل، وتم تأجيل الإطلاق حتى 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن صواريخ "سويوز" الروسية حملت إلى الفضاء 16 قمرا صناعيا بريطانيا من طراز "O3b" للاتصالات خلال أعوام 2013-2018.

المصدر: نوفوستي

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