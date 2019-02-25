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أقمار "OneWeb" تنطلق إلى الفضاء نهاية فبراير

الفضاء

أقمار
Globallookpress
صاروخ النقل "Soyuz-2.1b"
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تنطلق المجموعة الأولى من أقمار "OneWeb" إلى الفضاء، بواسطة صاروخ النقل الروسي "Soyuz-ST-B" من مطار كورو الفضائي بغويانا الفرنسية، في 28 فبراير الجاري.

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وكتب رئيس شركة "Arianespace" الفرنسية، ستيفان إسرائيل، في تويتر، أن الخبراء أعطوا الضوء الأخضر لتحضير وإطلاق أقمار "OneWeb" من مطار كورو الفضائي، بعد أن كانت عمليات التحضير قد توقفت بعد حادثة الطوارئ التي حصلت للمرحلة الثالثة للصاروخ "Soyuz-2.1b" الذي حمل القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A".

ووفقا لرئيس الشركة، سوف تختبر اللجنة المختصة، يوم الثلاثاء 26 فبراير، مدى جاهزية الصاروخ للإطلاق، وفي اليوم التالي 27 فبراير، ستتم عملية الإطلاق، الساعة الساعة 00:37 بتوقيت موسكو.

المصدر: نوفوستي

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