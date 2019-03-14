اليابان بصدد تصميم روفر قمري مأهول

أعلنت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية (JAXA) وشركة "تويوتا" اليابانية عن تصميمهما المشترك لروفر مأهول سيسير على سطح القمر.

وجاء الإعلان يوم الثلاثاء 12 مارس، على هامش ندوة طوكيو الدولية للبحوث الفضائية، حيث عرض على المشاركين في الندوة الفضائية مقطع فيديو قصيرا أظهر مجسما للروفر القمري المأهول سداسي الدواليب.

وقد ركّبت في جنبي الروفر بطاريات شمسية تغذيه بالطاقة الكهربائية. وسيبلغ طول الروفر حسب مصمميه 6 أمتار، وعرضه 5.2 متر، وارتفاعه 3.8 متر. ويتسع الروفر لرائدي الفضاء.

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وقال ناطق باسم شركة "تويوتا" إن الروفر سيزود بنظام مستكمل للبقاء على الحياة. وسيمكّن الروفر رائدي الفضاء من ركوبه دون أن يرتديا بزة فضائية.

وأشارت الشركة إلى أن بطارية من الجيل الخامس ستنصب في الروفر وستسمح له بقطع مسافة ألف كيلومتر على سطح القمر. أما المسافة الإجمالية التي يمكن أن يقطعها الروفر فتبلغ 10 آلاف كيلومتر.

ولم يذكر الناطق موعد اختتام العمل على تصميم الروفر. فيما قال إن ديكور الروفر أعجبه، لدرجة أنه قرر الاستفادة من عناصره عند إطلاق موديل قادم لرباعية الدفع المشهورة "لاند كروزر" اليابانية.

المصدر: تاس