سلاح الجو الأمريكي يؤجل إطلاق قمر صناعي سري

أفادت شركة "ULA" الأمريكية بتأجيل إطلاق صاروخ "Delta IV" الحامل قمرا صناعيا سريا يتبع سلاح الجو الأمريكي، لمدة يومين.

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وقال موقع الشركة إن الصاروخ سيطلق، يوم 15 مارس الجاري، بعد إصلاح أعطال أدت إلى ظهور بعض المؤشرات غير المتوقعة في عمل أجهزة الصاروخ.

وأضاف الموقع أن صاروخ "Delta IV" يطلق للمرة الـ 32، منذ عام 2002. أما الصاروخ المطور Delta IV Medium+ فأطلق حسب الموقع للمرة الثامنة.

يذكر أن شركة "ULA" تم تأسيسها عام 2006. ويقع مقرها في مدينة سنتانيال بولاية كولورادو الأمريكية. وتعد "ULA" مؤسسة مشاركة لشركتي "بوينغ" و"لوكهيد مارتن" الأمريكيتين.

المصدر: تاس