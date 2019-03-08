تهنئة من الفضاء لجميع النساء بعيد المرأة العالمي

هنأ رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو" الموجود بالمحطة الفضائية الدولية، جميع النساء بعيد المرأة العالمي.

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وقد نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية الخميس 7 مارس مقطع فيديو بهذا الشأن على يوتيوب.

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها رائد الفضاء إلى النساء:" ليكن كل يوم بالنسبة لكنَّ، وليس 8 مارس فقط، مليئا بالفرح والبهجة والشعور بالعيد ومفاجآت سعيدة والانتباه من قبلنا".

Valery Sharifulin

وأعاد ،كونونينكو، إلى الأذهان أن النساء هن اللواتي يجعلن الرجال سعداء ويوقظن في قلوبهم أطيب المشاعر. وشكر جميع النساء على رعايتهن اليومية.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم حاليا 3 أفراد وهم: رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، ورائدة الفضاء الأمريكية، آن ماكلاين، ورائد الفضاء الكندي، دافيد سان – جاك .

المصدر: تاس